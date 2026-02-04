kolluk gözetim komisyonu

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
04 Şubat 2026 11:02
konusu kolluk sikayeti olan il idare kurulundan gelen: ilgili yazı ve ekinde yer alan hakkınızdaki iddialar ile ilgili olarak araştırma gerekiyorsa disiplin soruşturması başlatıldığı bildirildiğinden kolluk gözetim ve şikayet ve ihbar sistemine... tarihinde kaydı yapılarak... başvuru numarası alınmıştır seklinde tebliğ geldi daha önce bu durumu yaşayan oldu mu acaba

