üniversiteler NAKLEN ATAMA kontejyanları

04 Şubat 2026 11:08
Arkadaşlar geçen sene naklen atama kontejyanları Ocak ayında yayınlanmış bu sene ocak ayı geçti yayınlanan bişiy yok diğer yıllara baktığımda istatistik olarak ocak harici yayınlandıysa hep mayıs gibi yayınlanmış açıkcası moralim bozuldu acaba bu senede mayıs gibimi yayınlanır ?


04 Şubat 2026 12:10

Bu durum bir takvime bağlı değil. Çalışma ne zaman biterse yayınlanıyor daha doğrusu kurumlara kontenjan verildiğinin haberini alabiliyorsunuz. Eskisi gibi açık şekilde yayınlamıyor kontenjanlar sadece kurum yöneticileri görebiliyor.


04 Şubat 2026 12:28

ama memurlar.net haber yapmış hep yayınlanınca daha yeni eylül 2025 te yayınlanmış 2022 den bu yana yayınlanma aylarına ve tarihlerine baktım hep 8 ay sonra yayınlanmış mayıs ayını işaret ediyor buda gerçekten moralim 0 oldu

