Mazeretin ortadan kalkması boşanma


04 Şubat 2026 11:11
Mazeretin ortadan kalkması boşanma

Merhabalar Kadrolu Zabıt Katibiyim. Giresun Adliyesinde görev yaparken Adana Adliyesine eş durumu ile geldim ve 1 yıla yakındır halen çalışmaktayım. fakat boşanma kararı aldık boşanmam gerçekleşirse önceki görev yerime dönebilirmiyim ? Böyle bir hakkımızın olduğunu söylüyorlar, komisyon muvafakat vermezse sıkıntı olurmu? Bakanlığın bu durumlarda görüşü ne olur ? Lütfen bilgiye çok ihtiyacım var


Guardian-1982
Aday Memur
04 Şubat 2026 11:32

Siz dilekçenizi verin, uygun görüleceğini düşünüyorum.


KadirEşrefoglu
04 Şubat 2026 13:31

Hakkınızda hayırlısı olsun. Duyduğumuz kadarıyla komisyon böyle durumlarda sıkıntı çıkarmıyor

