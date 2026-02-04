Hizmet birleştirme hakkında soru

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
04 Şubat 2026 11:28
Arkadaşlar 06/2025 tarihinden itibaren sağlık bakanlığında 4b sözleşmeli hemşire olarak çalışıyorum.

Daha önceden 3 yıl üniversite hastanesinde 4b sözleşmeli, 1.5 yıl özel hastanede hemşire olarak, 1 yılda 4d sözleşmeli hemşire olarak(taşerondan kadroya geçme durumu 2019daki) çalıştım.

Ondan öncede 2 sene taşerondayken hemşire olarak çalıştım ama sgk hizmet dökümünde yardımcı sağlık personeli görünüyorum. Diğer çalışma tecrübelerim 2201.03 yani hemşire.

Şimdi sorularım şu.

Kadroya geçmeden 4b sözleşmeli iken tüm bu çalışmalarımı hizmet birleştirme yapabilir miyim?

Sadece sgk hizmet dökümü yeterli mi yoksa bu çalıştığım yerlerden ıslak imzalı belge mi almam gerekiyor.

Son olarak yardımcı sağlık personeli göründüğüm yılları da hizmet birleştirmede kullanabilir miyim? Yardımcı olabilirseniz çok teşekkür ederim.


04 Şubat 2026 12:36

kısa bir süre önce yaptım bende hizmet birleştirme, devlette 6. yılım. daha önce 3+1 sürecindeyken dilekçe verdim red verdiler, sözleşmeli iken. Geçen yıl verdim dilekçemi 2 ayda sonuçlandı, Tüm süreleri almıyorlar da atıyorum 2 yıl özel deki süreyi 1 yıl kabul ediyor bakanlık, onun nasıl bir ölçütü var bilmiyorum. belge olarak gğncel son 1 aylık belge istediler benden, o yüzden eski belgelerim işe yaramadı, İl sağlığa giderek özeldeki çalışmalarınızı smartsoft sistemi üzerinden çıktı alabilirsiniz.

