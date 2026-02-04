Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

proje okulundaki öğretmenin dershanede çalışması


04 Şubat 2026 11:51
proje okulundaki öğretmenin dershanede çalışması

Proje okullarında öğretmenlerin dershanede çalıştığını öğrendim. Bu durum yasal değil ama nereye şikayet edeceğimi yada etmem gerektiği konusunda bilgim yok. Bir taraftan vicdan yapıyorum ama bir taraftan aç gözlü meslektaşlarımın bu okullar yerine enerjilerini ve emeklerini dershanelere aktarmaları canımı sıkıyor. Bu durumla karşılaşan ve bir şey yapan var mı?


muhalif çocuk
Memur
04 Şubat 2026 12:37
Hocam hiç uğraşmayın. İspatlamak zor, ispatlasanız da ceza almaz, alsa da komik bir şey alır. Adınız ispiyoncuya çıktığı ile kalır, sanki siz kötüymüşsünüz gibi de adınız çıkar. Bırakın atanamayan ya da özelde ış bulamayan öğretmenler düşünsün.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmenler alan değiştiriyor ama memur öğretmenler öğretmenliğe geçemiyor.EKYS çalışmak zor geliyorBanka promosyonlarıFazla yatırılan sınav görev ücretinin iadesiİl dışı yer değiştirmenin imkansız hale gelmesi.Yöneticilere %7 artırımlı ek ders uygulamaya başladı mı?Ek ders ücreti 500 TL olmalı.2020 öncesi zorunlu puanların Mebbis'te görünmemesi.Yoklama almak için E-okula kolay bir şekilde giriş yapabiliyır musunuz?Emeklilikte yandık

Sözlük

yalnız kalmak 1 Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyen ülke 1 doların 2.50 olması 1 canım kendim 1 şu an çalan şarkı 1 tepinip durmak 1 fenerbahçenin çirkinleşmesi 3 içinden geldiği gibi 1 marketlerin verdiği mutluluğu veremeyen insanlar 1 ghosting 1

Son Haberler

Öcalan ve Demirtaş çıkışının ardından Bahçeli'den yeni mesajDepremde hayvanlarını kaybeden besici, devlet desteğiyle üretime devam ediyorMİA, 'Türkiye-Afrika Stratejik Diyaloğu' programı düzenleyecekİspanya, nefreti körükleyen sosyal medya sitelerine yasal işlem başlatıyorKredi kartı limitlerinde eğitim ve sağlık istisnası

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi