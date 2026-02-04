proje okulundaki öğretmenin dershanede çalışması

Hocam hiç uğraşmayın. İspatlamak zor, ispatlasanız da ceza almaz, alsa da komik bir şey alır. Adınız ispiyoncuya çıktığı ile kalır, sanki siz kötüymüşsünüz gibi de adınız çıkar. Bırakın atanamayan ya da özelde ış bulamayan öğretmenler düşünsün.

Hocam hiç uğraşmayın. İspatlamak zor, ispatlasanız da ceza almaz, alsa da komik bir şey alır. Adınız ispiyoncuya çıktığı ile kalır, sanki siz kötüymüşsünüz gibi de adınız çıkar. Bırakın atanamayan ya da özelde ış bulamayan öğretmenler düşünsün.