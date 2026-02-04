Psikiyatriye sevk edip silahsız çalıştırmak trend oldu artık

EGM bizleri şüpheli görüyor psikolojisi bozuk olarak bakıyor artık bizlere. Araştırılıp soruşturulmadan hiçbir sorumluluk almayıp bütün sorumluluğu bizlerin üzerine bırakmaktadır. En ufak bir sorunda bile artık psikiyatriye sevk etmek silahsız çalştırmak için ellerini sıvazlıyorlar resmen. Kendi kurumumuzda bile kendimizi savunamayacak durumdayız.Her ne yaşarsan yaşa sen şüphelisin her zaman. Hiçbir hak iddia edemezsin. Resmen git mahkemeye ver yıllarca uğraş sonra demek istiyorlar.

