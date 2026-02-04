Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Psikiyatriye sevk edip silahsız çalıştırmak trend oldu artık


04 Şubat 2026 12:13
Psikiyatriye sevk edip silahsız çalıştırmak trend oldu artık
EGM bizleri şüpheli görüyor psikolojisi bozuk olarak bakıyor artık bizlere. Araştırılıp soruşturulmadan hiçbir sorumluluk almayıp bütün sorumluluğu bizlerin üzerine bırakmaktadır. En ufak bir sorunda bile artık psikiyatriye sevk etmek silahsız çalştırmak için ellerini sıvazlıyorlar resmen. Kendi kurumumuzda bile kendimizi savunamayacak durumdayız.Her ne yaşarsan yaşa sen şüphelisin her zaman. Hiçbir hak iddia edemezsin. Resmen git mahkemeye ver yıllarca uğraş sonra demek istiyorlar.

pomem1010
Memur
04 Şubat 2026 12:57

Git silahsız çalıs keyfine bak kardeşim bu ÇAKALLARLA uğrasılmaz ciddi diyorum keyfine bak

