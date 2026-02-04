Psikiyatriye sevk edip silahsız çalıştırmak trend oldu artık

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu
Çok Yazılan Konular
Sözlük
Son Haberler
Öcalan ve Demirtaş çıkışının ardından Bahçeli'den yeni mesajDepremde hayvanlarını kaybeden besici, devlet desteğiyle üretime devam ediyorMİA, 'Türkiye-Afrika Stratejik Diyaloğu' programı düzenleyecekİspanya, nefreti körükleyen sosyal medya sitelerine yasal işlem başlatıyorKredi kartı limitlerinde eğitim ve sağlık istisnası
Editörün Seçimi
Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi