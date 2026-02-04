Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Vasi maddi kısıt


04 Şubat 2026 12:56
Vasi maddi kısıt

Merhaba arkadaşlar infaz koruma memuruyum para kontrol edemediğimden dolayı annemi vasi olarak tayin ettirmek istiyorum.daha önce böyle bir şey yapan oldumu ? Bizim mesleğe sıkıntısı var mı ? Lütfen bilen cevaplasın.

Çok Yazılan Konular

Adalet Bakanlığı Avukatlara Gelince Kasanın Ağzını Sonuna Kadar Açıyor, Personele Gelince Para YokSize Çok Garip Bir Sorum OlacakHakim/Savcı ŞikayetKurum Değişikliği Olarak Üniversite ?İzmir Adliyesi'ne Tayin İstersek Ek Hizmet Binalarında Görevlendirilme İhtimalimiz Nedir?Ünvan Değişikligi Bilgi TalebiAdliyelerde Görevli Sosyal Çalışmacı Maaşları ve Çalışma Koşulları Hakkında Bilgi TalebiMazeretin ortadan kalkması boşanmaŞef - Sayman - İdare MemuruSosyal Çalışmacı Unvan Değişikliğine Girecek Arkadaşlar Tek Başlık Altında Toplanalım

Sözlük

yalnız kalmak 1 Ensar vakfı vs epstein adası 1 tepinip durmak 1 ghosting 1 rezillik 1 marketlerin verdiği mutluluğu veremeyen insanlar 1 şu an çalan şarkı 1 yazıp yazıp silenler 1 Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyen ülke 1 aptal insana katlanamama hali 2

Son Haberler

Öcalan ve Demirtaş çıkışının ardından Bahçeli'den yeni mesajDepremde hayvanlarını kaybeden besici, devlet desteğiyle üretime devam ediyorMİA, 'Türkiye-Afrika Stratejik Diyaloğu' programı düzenleyecekİspanya, nefreti körükleyen sosyal medya sitelerine yasal işlem başlatıyorKredi kartı limitlerinde eğitim ve sağlık istisnası

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi