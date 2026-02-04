mühendis kadrosu hk

Arkadaşlar merhaba, Ege de x belediyede mühendis kadrosunda devlet memuruyum ancak yönetim ile yaşadığım bir sorun nedeniyle kendi alanımla ilgili olmayan uzak bir birime gönderildim. Sabahtan akşama kadar sahada kalcak şekilde tekniker ve işçi sınıfının yaptığı işler yaptırılıp, cumartesi günleri zorunlu geleceksin deniliyor. (Ek ödeme veya haftaiçi denk gelen izin verilmiyor) yasal olarak mümkün mü? Memurun haftalık saatin dışında zorunluluk durumu olmadığı sürece çalıştırılmadığını biliyorum. Cumartesi gelmiyorum dediğim takdirde bir yaptırım uygulayabilirler mi?

