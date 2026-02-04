Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Sinop Cezaevine Gelmek İsteyen Var Mı ? (Sivas E Tipi )


04 Şubat 2026 15:06
Sinop Cezaevine Gelmek İsteyen Var Mı ? (Sivas E Tipi )

Sinop cezaevinde çalışıyorum kadrolu personelim sivas becayiş yapmak isteyen birisi varmı

Çok Yazılan Konular

Adalet Bakanlığı Avukatlara Gelince Kasanın Ağzını Sonuna Kadar Açıyor, Personele Gelince Para YokSize Çok Garip Bir Sorum OlacakMazeretin Ortadan Kalkması BoşanmaHakim/Savcı ŞikayetKurum Değişikliği Olarak Üniversite ?İzmir Adliyesi'ne Tayin İstersek Ek Hizmet Binalarında Görevlendirilme İhtimalimiz Nedir?Adliyelerde Görevli Sosyal Çalışmacı Maaşları ve Çalışma Koşulları Hakkında Bilgi TalebiÜnvan Değişikliği Bilgi TalebiSosyal Çalışmacı Unvan Değişikliğine Girecek Arkadaşlar Tek Başlık Altında ToplanalımŞef - Sayman - İdare Memuru

Sözlük

Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyen ülke 1 hiçbir yere ait olmama hissi 1 14 şubat 3 Epstein skandalları 1 berat kandili 4 ghosting 1 aptal insana katlanamama hali 2 Ensar vakfı vs epstein adası 1 çikolatayla geçen varoluş sancısı 2 fenerbahçenin çirkinleşmesi 4

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ve Gazze için tek yol diplomasiTHY'den Hindistan'a acil iniş yapan uçakla ilgili açıklamaMaydonoz Döner'e yönelik FETÖ davasında 11 tahliyeBeş ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecekBorsa günü rekor seviyeden tamamladı

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi