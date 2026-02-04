Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Sözleşmeliden Akademiye Geçiş


04 Şubat 2026 15:19
Sözleşmeliden Akademiye Geçiş

Malumunuz olduğu üzere akademi yerleştirme sonuçları ilan edildi ancak takvim ile ilgili bir bilgilendirme yok. Halihazırda sözleşmeli memur olarak çalışan ve akademiye geçmek isteyenlerin durumu ne olacak? Süreç nasıl işleyecek? Bu konuda bilgisi olan ya da aynı durumda olanlar var mı? İstifaya sürecini ne zaman başlatmak lazım? Tebligat geldikten sonra geç kalmış olur muyuz? Bu konuda yardımcı olabilecek var mıdır? Aynı durumda olanlar ne düşünüyorsunuz?

