Sözleşmeliden Akademiye Geçiş

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Öğretmenler alan değiştiriyor ama memur öğretmenler öğretmenliğe geçemiyor.EKYS çalışmak zor geliyorFazla yatırılan sınav görev ücretinin iadesiBanka promosyonlarıEk ders ücreti 500 TL olmalı.İl dışı yer değiştirmenin imkansız hale gelmesi.Yöneticilere %7 artırımlı ek ders uygulamaya başladı mı?2020 öncesi zorunlu puanların Mebbis'te görünmemesi.Yoklama almak için E-okula kolay bir şekilde giriş yapabiliyır musunuz?Emeklilikte yandık
Sözlük
Son Haberler
TÜİK arındırılmış TÜFE'yi açıkladı: Gıda ve hizmet grubunda yükseliş sürüyor!Reçete karşılığı rüşvet iddiası: 5'i doktor 10 gözaltıÇocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin eden 49 zanlı yakalandıÖSYM duyurdu: 2026-EKPSS Başvuru Kılavuzu yayımlandıTCMB, ağırlık değişimini analiz etti: Yıllık enflasyonu yukarı çekecek!
Editörün Seçimi
Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi