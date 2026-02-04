Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

ikraz özel günler ikrazı


04 Şubat 2026 15:24
ikraz özel günler ikrazı

özel günler ikrazı açılır mı acaba


Beyazrus
Aday Memur
04 Şubat 2026 15:53
.

gnlcan
Aday Memur
04 Şubat 2026 16:40

YOK YERİNE ANINDA ÖDEME İKRAZI GELMİŞTİR. ÖZEL GÜNLER İKRAZINIDA HESAPLAMADAN KALDIRDILAR.

