Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han

Oyak


04 Şubat 2026 16:32
Oyak

Oyaktan emekli maaşı alırken borçlardan dolayı sistemden ayrılmak mümkün mü üç yıl dolmadı

Çok Yazılan Konular

Danıştay 12. Daire Jandarma Uzman Erbaş Mazeretsiz 7 Gün İşe Gitmeme ve 4B sözleşmeli Memurlugu kazanma ( sözleşme FeshOYAK 2026 Mayıs Kâr PayıJandarma İstifa

Sözlük

canım kendim 1 içinden geldiği gibi 1 berat kandili 4 yazıp yazıp silenler 1 hiçbir yere ait olmama hissi 1 Ensar vakfı vs epstein adası 1 yalnız kalmak 1 çikolatayla geçen varoluş sancısı 2 rezillik 1 fenerbahçenin çirkinleşmesi 4

Son Haberler

TÜİK arındırılmış TÜFE'yi açıkladı: Gıda ve hizmet grubunda yükseliş sürüyor!Reçete karşılığı rüşvet iddiası: 5'i doktor 10 gözaltıÇocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin eden 49 zanlı yakalandıÖSYM duyurdu: 2026-EKPSS Başvuru Kılavuzu yayımlandıTCMB, ağırlık değişimini analiz etti: Yıllık enflasyonu yukarı çekecek!

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi