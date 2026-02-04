Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan

ekpss başvuru yapamıyorum


04 Şubat 2026 17:08
ekpss başvuru yapamıyorum
engelli raporu mu osym ais e girdiğim halde sistemde kayıtlı engel durumunuz bulunmaktadır uyarısı alıyorum ben nasıl başvuru yapacağım yardım edin

Çok Yazılan Konular

Kurumlar arası tayin için uğraşan tüm arkadaşlar buraya657 tabi iken epilepsi hastalığı çıkması

Sözlük

yalnız kalmak 1 hiçbir yere ait olmama hissi 1 14 şubat 3 fenerbahçenin çirkinleşmesi 4 Ensar vakfı vs epstein adası 1 rezillik 1 yazıp yazıp silenler 1 Epstein skandalları 1 Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyen ülke 1 ghosting 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ve Gazze için tek yol diplomasiTHY'den Hindistan'a acil iniş yapan uçakla ilgili açıklamaMaydonoz Döner'e yönelik FETÖ davasında 11 tahliyeBeş ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecekBorsa günü rekor seviyeden tamamladı

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi