Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Hazine ve Maliye Bakanlığı Promosyon Ödemeleri Hakkında


04 Şubat 2026 17:48
Hazine ve Maliye Bakanlığı Promosyon Ödemeleri Hakkında
Yakın zamanda Hazşbe tarafının promosyon ödemeleri tamamlandı ancak Maliyeye ait birimlere ilişkin herhangi bir gelişme yok. bu konuda bir bilgisi olan var mıdır?

Çok Yazılan Konular

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımŞubat Enflasyon TahminleriOcak Enflasyonu4.84 Enflasyon FarkıRefakat İzni Parça Parça Kullanılır Mı?Memura Mart Ayından İtibaren İkramiyeSGK - İŞKUR 2026 Promosyon2026 Ocak Maaşlarımızı Yazalım2026 Temmuz Memur ZammıBirkaç Sorum Var

Sözlük

çikolatayla geçen varoluş sancısı 2 rezillik 1 14 şubat 3 ghosting 1 hiçbir yere ait olmama hissi 1 Ensar vakfı vs epstein adası 1 tepinip durmak 1 yazıp yazıp silenler 1 Epstein skandalları 1 içinden geldiği gibi 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ve Gazze için tek yol diplomasiTHY'den Hindistan'a acil iniş yapan uçakla ilgili açıklamaMaydonoz Döner'e yönelik FETÖ davasında 11 tahliyeBeş ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecekBorsa günü rekor seviyeden tamamladı

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi