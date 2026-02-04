Hazine ve Maliye Bakanlığı Promosyon Ödemeleri Hakkında

Yakın zamanda Hazşbe tarafının promosyon ödemeleri tamamlandı ancak Maliyeye ait birimlere ilişkin herhangi bir gelişme yok. bu konuda bir bilgisi olan var mıdır?

Yakın zamanda Hazşbe tarafının promosyon ödemeleri tamamlandı ancak Maliyeye ait birimlere ilişkin herhangi bir gelişme yok. bu konuda bir bilgisi olan var mıdır?