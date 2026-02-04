Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
15 yıllık 657 kadrolu teknikerlikten istifa edip yine kadrolu KİT işciliğe geçiş yapılır mı?


04 Şubat 2026 18:19
15 yıllık 657 kadrolu teknikerlikten istifa edip yine kadrolu KİT işciliğe geçiş yapılır mı?

Lütfen yardımcı olurmusunuz 15 yıldır devletin güzel bir kurumunda kadrolu teknikerim,mülakata girdim ve yine devletin güzel bir kurumunda kit personeli olarak kadrolu işçiliği kazandım bana + ve - lerini görüşlerinizi yazarmısınız yardımcı olursanız çok sevinirim


Saceva
Aday Memur
05 Şubat 2026 00:15
Kit hangi kurum?
