Kpss 2025/2 İşe ne zaman başlarım?


04 Şubat 2026 18:31
Kpss 2025/2 İşe ne zaman başlarım?

Kpss 2025/2 tercihleriyle sözleşmeli büro personeli olarak Çevre Bakanlığına atandım. 19 Ocak'ta evraklarımı teslim ettim sözleşmeye imza attım. Göreve ne zaman başlarım tahmini olarak bilgisi olan var mıdır?

