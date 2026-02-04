Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

meb gys sınav öncesi durumlar nasıl?


04 Şubat 2026 19:17
meb gys sınav öncesi durumlar nasıl?
nasıl hissediyorsunuz? neler yapıyorsunuz?

Çok Yazılan Konular

Öğretmenler alan değiştiriyor ama memur öğretmenler öğretmenliğe geçemiyor.EKYS çalışmak zor geliyorFazla yatırılan sınav görev ücretinin iadesiBanka promosyonlarıEk ders ücreti 500 TL olmalı.İl dışı yer değiştirmenin imkansız hale gelmesi.Yöneticilere %7 artırımlı ek ders uygulamaya başladı mı?2020 öncesi zorunlu puanların Mebbis'te görünmemesi.Yoklama almak için E-okula kolay bir şekilde giriş yapabiliyır musunuz?Proje okulundaki öğretmenin dershanede çalışması

Sözlük

yalnız kalmak 1 Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyen ülke 1 içinden geldiği gibi 1 fenerbahçenin çirkinleşmesi 4 aptal insana katlanamama hali 2 14 şubat 3 yazıp yazıp silenler 1 çikolatayla geçen varoluş sancısı 2 tepinip durmak 1 hiçbir yere ait olmama hissi 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ve Gazze için tek yol diplomasiTHY'den Hindistan'a acil iniş yapan uçakla ilgili açıklamaMaydonoz Döner'e yönelik FETÖ davasında 11 tahliyeBeş ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecekBorsa günü rekor seviyeden tamamladı

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi