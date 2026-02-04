Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Engelli öğretmen norm fazlası olursa ve kendisi de isterse norm fazlasından tercih yapabilir mi?


04 Şubat 2026 21:00
Engelli öğretmen norm fazlası olursa ve kendisi de isterse norm fazlasından tercih yapabilir mi?

arkadaşlar merhabalar.

Engelli öğretmen norm fazlası olunca resen atamadan muaf bunu anladık ve biliyoruz ki bu 9 ocak 2026 yönetmeliğinde de yazılı. Ancak engelli öğretmen görevlendirme yapılabilir dendiğinden, bu kural bence işlevsiz kalıyor.

Soru şu: tamam ,resen atamadan muaf, peki ya kendisi tercih yapmak isterse tercih yapıp atanabilir mi ki? ve yine böyle bir durumda resen atamadan muafiyet hakkı korunur mu, yoksa (sanmıyorum tabi) sen tercih yaptın ondan seni resen de atayabilriz mi derler?

teşekkür ederim


Banu Akkan
04 Şubat 2026 21:24
demezler, yap sen tercihini, için rahat olsun , siİn zaten dokunulmazlığınız var, halen nasıl burda çelişkiye düşüp de başlık açıyorsunuz anlamak mümkün değil
