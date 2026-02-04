bilen arkadaşlar bu durumu yaşayan arkdaşlar lütfen bilgi verin

Kamu Personeli \ Bakanlıklar
04 Şubat 2026 21:24
ben kültür turizm Bakanlığı x iline yeni atandım sözleşmeli personel olarak eşimde başka bir ilde yine kültür turuzm bakanlığına bağlı bir kurumda sözleşmeli personel eşim başlayalı 7 ay doldu bir yılı doldurunca eşim yanıma tayin isteyebilirimi aynı bakanlık eşleri üç yıl ayrı koyar mı lütfen bu şekilde tayin olan oldumu yardımcı olurmusunuz?

