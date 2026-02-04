Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

Sözleşmeli Personel 1 Yıl Dolunca Eş Tayini İsteyebilir Mi?


04 Şubat 2026 21:24
Sözleşmeli Personel 1 Yıl Dolunca Eş Tayini İsteyebilir Mi?

ben kültür turizm Bakanlığı x iline yeni atandım sözleşmeli personel olarak eşimde başka bir ilde yine kültür turuzm bakanlığına bağlı bir kurumda sözleşmeli personel eşim başlayalı 7 ay doldu bir yılı doldurunca eşim yanıma tayin isteyebilirimi aynı bakanlık eşleri üç yıl ayrı koyar mı lütfen bu şekilde tayin olan oldumu yardımcı olurmusunuz?

Çok Yazılan Konular

Tarım Bakanlığı, Yeni Döner Sermaye DağıtımıÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruyucu Giyim YardımıSanayi ve Teknoloji Bakanlığı Anlaşmalı BankaVeraset İntikali Geç Beyan EtmekÜcretsiz İzin Sonrası Yarım Çalışma HakkıTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Tarım Bakanlığı 2026 Koruyucu Giyim

Sözlük

canım kendim 1 aptal insana katlanamama hali 2 14 şubat 3 Doğu Gözaçan 1 yalnız kalmak 1 içinden geldiği gibi 1 Epstein skandalları 1 Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyen ülke 1 rezillik 1 yazıp yazıp silenler 1

Son Haberler

İDDK, teknikerlik yaptırılmayan teknikerin sözleşmesinin feshini hukuka aykırı buldu5 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıklarıCumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndüHendek Kadın Cezaevi'nde yangın: 4 hükümlü hastaneye sevk edildiMevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu

Editörün Seçimi

Ocak Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi