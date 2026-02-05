Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : supporters.

schengen vizesi randevu almak isteyen ?


05 Şubat 2026 01:09
schengen vizesi randevu almak isteyen ?

ucreti mukabilinde holllanda cekya isvec norvec bulgaristan danimarka

gibi vfs global e bagli olan ulkeler icin 6000 tl ye otomatik randevu hizmeti verilir. 1500 on odeme , randevu kesinlesince 4500 tl kalan odeme alinir

Çok Yazılan Konular

Gezi

Sözlük

yazıp yazıp silenler 1 14 şubat 4 yalnız kalmak 1 Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyen ülke 1 hiçbir yere ait olmama hissi 1 çikolatayla geçen varoluş sancısı 1 rezillik 1 ghosting 1 canım kendim 1 aptal insana katlanamama hali 2

Son Haberler

İDDK, teknikerlik yaptırılmayan teknikerin sözleşmesinin feshini hukuka aykırı buldu5 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıklarıCumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndüHendek Kadın Cezaevi'nde yangın: 4 hükümlü hastaneye sevk edildiMevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi