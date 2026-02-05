Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet

Buhara şiirleri


05 Şubat 2026 02:54
Buhara şiirleri

Kayık

.

İmdat eyle bizlere Gavsul Sakaleyn içim yandı benim

Alabora oldu kayık yelken benim uç benim kıç benim

.

Akparti'ye oy verdim şiir verdim gönül verdim çay verdim

Yolu aldı kayık kurtuldu virane hâlden kayık benim

.

Bakırlı

Çok Yazılan Konular

HayataKölemenler (Anadolu Rock)

Sözlük

fenerbahçenin çirkinleşmesi 4 Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyen ülke 1 çikolatayla geçen varoluş sancısı 1 doların 2.50 olması 1 Epstein skandalları 1 yazıp yazıp silenler 1 aptal insana katlanamama hali 2 Doğu Gözaçan 1 içinden geldiği gibi 1 tepinip durmak 1

Son Haberler

İDDK, teknikerlik yaptırılmayan teknikerin sözleşmesinin feshini hukuka aykırı buldu5 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıklarıCumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndüHendek Kadın Cezaevi'nde yangın: 4 hükümlü hastaneye sevk edildiMevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi