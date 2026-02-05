Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Derece kademe ne olur?


05 Şubat 2026 08:24
2023 yılında önlisans mezunu olarak sözleşmeli işe başladım. 3 yıl doldu mühendislik bitirdim lisans mezunu oldum. derece kademe ne olur?

