Kante olayına siyaset girmemeliydi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : supporters.
Çok Yazılan Konular
Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kante transferi için teşekkür!GS kapatılmalıdır.İşte galatasaray'in sampiyonlar ligi rakibiTürkiye liginde penalti rekortmeni gs, avrupa da hakemleri neden kandiramiyorTurkiye liginde fenerbahce'nin kirmizi kart gormemesiSuper kupa maci: galatasaray - fenerbahce mac sonucu: 0-2Fenerbahçe iyice çirkinleşti2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 20. haftaTrabzonsporGelin hakem kararlarini konusalim
Sözlük
Son Haberler
Bakanlıktan sendikalara 'maddi menfaat' uyarısıUkrayna: Rusya Kiev ve Harkiv'e hava saldırıları düzenlediOtomotiv endüstrisinden ocakta 3,1 milyar dolarlık ihracatAFAD ekipleri: Her 6 Şubat'ta o geceyi yeniden yaşıyoruz'Casusluk' iddianamesinde yabancı istihbarata aktarılan verilerle siyasi menfaat elde edildiği iddiası
Editörün Seçimi
Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi