Görevde Yükselme Hizmet Süresi


05 Şubat 2026 09:19
Görevde Yükselme Hizmet Süresi

Herkese merhaba 15.08.2021 tarihinde sözleşmeli olarak Tekniker kadrosunda göreve başladım. 15.03.2023 tarihinde kadroya geçtim. Lisans mezunuyum 5/1 Tekniker kadrosunda görev yapmaktayım. Görevde yükselme sınavıyla 4 dereceli Mali Hizmetler Müdürlüğü kadrosuna atanabilir miyim?

Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 7. Maddesinin 3. fırkasında geçen

3) (Ek:RG-22/3/2024-32497) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolar için toplamda en az 10 yıl, 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için toplamda en az 8 yıl hizmet süresi bulunmak,

İbaresindeki 8 yılın hesabında hangi hizmet süresinin değerlendirmeye alındığı konusunda yardımcı olursanız sevinirim. Herkese teşekkürler.

Fili Hizmet Süresi 2 yıl 10 ay

Kıdem Aylığı Hizmeti 9 yıl

Kazanılmış Hak Aylığı Süresi 9 yıl


bilgisayartekniker
Editor
05 Şubat 2026 09:55

kurum belediyemi ve çalıştıysanız özel sektörü hizmete saydırdınızmı


redroot
Aday Memur
05 Şubat 2026 10:07

Belediyede çalışıyorum. özelde çalıştıklarımı da saydırdım


redroot
Aday Memur
05 Şubat 2026 10:57

