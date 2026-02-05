Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Fiili hizmet zammı


05 Şubat 2026 10:44
Fiili hizmet zammı

2011 den itibaren 4c olarak calismaktayim.2018 den itibaren bize verilmesi gereken fiili hizmet zammi sisteme islenmemis.e devlette barkodlu sgk dokum cetvelinde ve hitap kayitlarinda gorunmuyor.il saglik maas birimi biz kendi kayitlarimizda goruyoruz bildirdik diyor.personel birimi hitapta gorunmuyor diyor.sasirdim kaldim.maas mutemedligi telefonu artik yuzume kapatiyor dilekceme de cevap vermiyor.nasil bir yol izleyebilirim lutfen yardim edin

Çok Yazılan Konular

GYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçlarıSağlık bakanlığı 657 4B büro personeliEkip portal izinHizmet birleştirme hakkında soruiller arası tayinHemşirelikten memurluğa geçişBaşka kadroya geçici görevlendirmeÜnvan değişikliğiÜcretsiz izin hakkında10 Yıl hemşire olarak bir bölümde çalışıp başka yere atanınca farklı bir bölümde çalıştırılma

Sözlük

yalnız kalmak 1 non bis in idem 1 fenerbahçenin çirkinleşmesi 3 canım kendim 1 hiçbir yere ait olmama hissi 1 doların 2.50 olması 1 Ensar vakfı vs epstein adası 1 tepinip durmak 1 Epstein skandalları 1 Doğu Gözaçan 1

Son Haberler

Bakanlıktan sendikalara 'maddi menfaat' uyarısıUkrayna: Rusya Kiev ve Harkiv'e hava saldırıları düzenlediOtomotiv endüstrisinden ocakta 3,1 milyar dolarlık ihracatAFAD ekipleri: Her 6 Şubat'ta o geceyi yeniden yaşıyoruz'Casusluk' iddianamesinde yabancı istihbarata aktarılan verilerle siyasi menfaat elde edildiği iddiası

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi