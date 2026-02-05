Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

İller arası tayin zimmete düşme


05 Şubat 2026 11:23
İller arası tayin zimmete düşme

Merhaba arkadaşlar, ocak 2026 iller arasıyla atanıp zimmete düşen var mı?


mervekcmngl
Aday Memur
05 Şubat 2026 11:28

Nereden bakabilirim zimmete?

