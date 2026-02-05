KPSS öğrenim düzeyi

Arkadaşlar Liseden bu yıl mezun olan bir kişi Önlisans düzeyinden 2026 KPSS ye girebilir mi? Takvime göre üniversite kayıt tarihlerinden önce önlisans başvuruları başlıyor sanırım. Konuyla ilgili bilgisi olan yada tecrübe edinen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

Arkadaşlar Liseden bu yıl mezun olan bir kişi Önlisans düzeyinden 2026 KPSS ye girebilir mi? Takvime göre üniversite kayıt tarihlerinden önce önlisans başvuruları başlıyor sanırım. Konuyla ilgili bilgisi olan yada tecrübe edinen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.