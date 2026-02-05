Aylıksız izindeyken tayin süreci

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Merhaba sayın hocalarım . Aylıksız izinde iken il içi/ il dışı tayin isteyebilir miyiz ? Mesela bu yıl Il dışı atama sonucu 22 Mayıs'ta belli oluyor , tebligat /ilişik kesme 26 Haziran'da yapılacak . Arada bir aylık süre var . Olaki atama yapıldı ilişik kesme ve tebligat sürecinde görevde olmamız gerekiyor mu acaba . Izin kullanırken bu işlerin hepsini yapabiliyor muyuz . Cevaplarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler

