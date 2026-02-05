komisyon kararına itiraz

Eylül ayında isteğim dışında ilçeden komisyonun olduğu adliyeye naklen atandım. bu karar için itiraz dilekçesi verdim fakat cevap verilmedi. yılbaşından sonra yine tekrar ilçeme geçmek için dilekçe verdim. komisyon beni merkezde başka adliyeye görevlendirmiş. bu kararlara itiraz edebilir miyim?

