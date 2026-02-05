Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

komisyon kararına itiraz


05 Şubat 2026 13:12
komisyon kararına itiraz
Eylül ayında isteğim dışında ilçeden komisyonun olduğu adliyeye naklen atandım. bu karar için itiraz dilekçesi verdim fakat cevap verilmedi. yılbaşından sonra yine tekrar ilçeme geçmek için dilekçe verdim. komisyon beni merkezde başka adliyeye görevlendirmiş. bu kararlara itiraz edebilir miyim?

Memur-adayi101
Şef
05 Şubat 2026 13:42

Bir soruşturma geçirmediyseniz ve bir vukuatınız yoksa normalde görevlendirme yapmazlar. Ama yine de idarenin kararlarına karşı size tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesine dava hakkınız mevcut. Yürütmenin durdurulması istemli açarsanız mahkemeden karar çıkana kadar da olduğunuz yerde kalabilirsiniz. İyi bir idare avukatına danışın derim

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Adalet Bakanlığı Avukatlara Gelince Kasanın Ağzını Sonuna Kadar Açıyor, Personele Gelince Para YokMazeretin Ortadan Kalkması BoşanmaSize Çok Garip Bir Sorum OlacakKurum Değişikliği Olarak Üniversite ?Hakim/Savcı Şikayetİzmir Buca YGC İnfaz Kurumunda İnsan Sağlığı Hiçe SayılıyorVasi Maddi KısıtŞef - Sayman - İdare Memurukomisyon kararına itirazYapılandırma

Sözlük

hiçbir yere ait olmama hissi 1 doların 2.50 olması 1 fenerbahçenin çirkinleşmesi 2 Doğu Gözaçan 1 non bis in idem 1 yazıp yazıp silenler 1 yalnız kalmak 1 Ensar vakfı vs epstein adası 1 ghosting 1 canım kendim 1

Son Haberler

Yıldız Tilbe'den Gazze'ye 300 bin dolarlık yardımKültür ve sanatta Cumhuriyet tarihi rekoruErdoğan: Körfez'le ticaret büyüyor, yerelde denetim artacakDepremden etkilenen üniversiteler 2025'te 13 bin 364 bilimsel yayına imza attıDepremde kaybettiği babasının izinden giden Buse, AFAD personeli oldu

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi