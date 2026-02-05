Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Ek ders ücreti yatan yerler (Şubat 2026)


05 Şubat 2026 13:44
ek dersi yatan var mı haftaya yatacak gibi bir söylenti varda. ( not: evet ihtiyaç var )


insaatmuhendsi
Aday Memur
05 Şubat 2026 14:47

İl ilçeye göre değişiyor. Eşimin çalıştığı ilde genelde her ayın 6. veya 7. gününde yatıyor. Bazen istisnalar olabiliyor tabii.


Ahmet Kaleli
Daire Başkanı
05 Şubat 2026 14:59

dün yattı


fatih ç.
Genel Müdür
05 Şubat 2026 15:11

Yattı


Y-K-P
Memur
05 Şubat 2026 15:36
Aksaray'da bugün yattı.

batman123
Aday Memur
05 Şubat 2026 16:17
Manisa Kula bugün yattı

Banu Akkan
Aday Memur
05 Şubat 2026 16:32
yatmadı, üstelik ocakta yarım çalıştık, paraya tabiki ihtiyaç var, pesss, hem ek derslerle tasarruf Yapıyorlar hem de vaktinde yatırmıyorlar, hem de promosyonları düşük tutuyorlar

metal3
Memur
05 Şubat 2026 16:44
Didim bugün sabah yattı

bahçesaray
Şef
05 Şubat 2026 17:10
Kars Digor'da yatmasının, Burdur Gölhisar'a bir etkisi yok....

Banu Akkan
Aday Memur
05 Şubat 2026 20:01
şimdi benimki de yattı, hep böyle gece saati yatıyor nedense

okuryazar3
Müsteşar
05 Şubat 2026 20:19

Borcumuz olsa faiz işletilir:)Alacağımıza sabret vaizi:))


bulaşşıkk
Şef
05 Şubat 2026 21:19

Dinin imanın para lan banu.

Banu Akkan, Dün
odtulu962014
Aday Memur
05 Şubat 2026 23:14
Kadıköy bugün yattı.

Yigit37335
Aday Memur
06 Şubat 2026 08:57

Kocaeli Kandıra dün akşam yattı

