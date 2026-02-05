Ek ders ücreti yatan yerler (Şubat 2026)

yatmadı, üstelik ocakta yarım çalıştık, paraya tabiki ihtiyaç var, pesss, hem ek derslerle tasarruf Yapıyorlar hem de vaktinde yatırmıyorlar, hem de promosyonları düşük tutuyorlar

yatmadı, üstelik ocakta yarım çalıştık, paraya tabiki ihtiyaç var, pesss, hem ek derslerle tasarruf Yapıyorlar hem de vaktinde yatırmıyorlar, hem de promosyonları düşük tutuyorlar