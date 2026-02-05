Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

ek ders yatan var mı


05 Şubat 2026 13:44
ek ders yatan var mı
ek dersi yatan var mı haftaya yatacak gibi bir söylenti varda. ( not: evet ihtiyaç var )

Çok Yazılan Konular

Fazla yatırılan sınav görev ücretinin iadesiÖğretmenler alan değiştiriyor ama memur öğretmenler öğretmenliğe geçemiyor.EKYS çalışmak zor geliyorProje okulundaki öğretmenin dershanede çalışmasıİl içi mazerette hiçbir okulun açılmaması.Müdürün savunma istemesiEk ders ücreti 500 TL olmalı.Uzmanlık 5 yıl Başöğretmenlik 10 yıl olacak sözü unutuldu.Yoklama almak için E-okula kolay bir şekilde giriş yapabiliyır musunuz?Memurluktan milli eğitim akademisine geçiş.

Sözlük

Ensar vakfı vs epstein adası 1 canım kendim 1 yazıp yazıp silenler 1 fenerbahçenin çirkinleşmesi 2 non bis in idem 1 hiçbir yere ait olmama hissi 1 Doğu Gözaçan 1 14 şubat 4 doların 2.50 olması 1 yalnız kalmak 1

Son Haberler

Yıldız Tilbe'den Gazze'ye 300 bin dolarlık yardımKültür ve sanatta Cumhuriyet tarihi rekoruErdoğan: Körfez'le ticaret büyüyor, yerelde denetim artacakDepremden etkilenen üniversiteler 2025'te 13 bin 364 bilimsel yayına imza attıDepremde kaybettiği babasının izinden giden Buse, AFAD personeli oldu

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi