Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : supporters.

Enerji içeceklerine alternatif sağlıklı içecekler


05 Şubat 2026 14:33
Enerji içeceklerine alternatif sağlıklı içecekler

Enerji içeceklerini uzun süredir kullanmamaya çalışıyorum. Kafein, taurin ve anlık enerji patlaması bir süre sonra daha çok yoruyor gibi geliyor. Bu yüzden ?enerji versin ama vücudu yormasın? mantığında alternatifleri araştırdım, karşıma çıkanları da buraya bırakayım dedim.

Sorbe

Bitkisel içerikli, şeker ilavesiz. Özellikle Vitamin Deposu ve Hayat Veren ürünleri klasik enerji içecekleri gibi uyarmıyor ama daha dengeli bir canlılık sağlıyor. Enerji içeceği yerine koymaya en yakın marka gibi duruyor. (en favorim bu marka)

Züber Drink

Hurma suyu bazlı, yine şeker ilavesiz. Kafein yok ama hızlı toparlama hissi veriyor. Daha çok ?temiz yakıt? gibi düşünebiliriz.

Kombucha markaları (The Good Wild, Jade, Kombucha Shop)

Fermente ve hafif ekşi. Çarpıntı yapmadan canlandırıyor, odak toparlıyor. Enerji içeceğinden ziyade denge arayanlara uygun.

Denemediklerim:

Juss life , Doğanay Şalgam (şekersiz), Alpro

Çok Yazılan Konular

Stresinizi nasıl yönetiyorsunuz

Sözlük

ghosting 1 yazıp yazıp silenler 1 Doğu Gözaçan 1 fenerbahçenin çirkinleşmesi 2 non bis in idem 1 14 şubat 4 yalnız kalmak 1 canım kendim 1 hiçbir yere ait olmama hissi 1 Ensar vakfı vs epstein adası 1

Son Haberler

Sürücüler dikkat! Kazadan sonra 'hasar avcıları'nın tuzağına düşmeyinLisede 'top atma' kavgası: Öğrencinin çenesi ve omiriliği kırıldı!Kocaeli'nde çocukların müstehcen görüntülerini paylaşan 12 zanlı tutuklandıKafkas Üniversitesinde Nepotizm İddiaları!Arslan: Asgari ücrete yapılan zammın yüzde 5'ini ocakta geri verdik

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi