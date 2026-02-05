Enerji içeceklerine alternatif sağlıklı içecekler

Enerji içeceklerini uzun süredir kullanmamaya çalışıyorum. Kafein, taurin ve anlık enerji patlaması bir süre sonra daha çok yoruyor gibi geliyor. Bu yüzden ?enerji versin ama vücudu yormasın? mantığında alternatifleri araştırdım, karşıma çıkanları da buraya bırakayım dedim.

Sorbe

Bitkisel içerikli, şeker ilavesiz. Özellikle Vitamin Deposu ve Hayat Veren ürünleri klasik enerji içecekleri gibi uyarmıyor ama daha dengeli bir canlılık sağlıyor. Enerji içeceği yerine koymaya en yakın marka gibi duruyor. (en favorim bu marka)

Züber Drink

Hurma suyu bazlı, yine şeker ilavesiz. Kafein yok ama hızlı toparlama hissi veriyor. Daha çok ?temiz yakıt? gibi düşünebiliriz.

Kombucha markaları (The Good Wild, Jade, Kombucha Shop)

Fermente ve hafif ekşi. Çarpıntı yapmadan canlandırıyor, odak toparlıyor. Enerji içeceğinden ziyade denge arayanlara uygun.

Denemediklerim:

Juss life , Doğanay Şalgam (şekersiz), Alpro