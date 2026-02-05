Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

UYAP Sorunu


05 Şubat 2026 14:34
UYAP Sorunu

Mahkemeleri ve bakanlığın diğer kurumlarını bilmiyorum ama icra dairelerinde UYAP yaklaşık 4 aydır çok sıkıntılı. İş çok ama UYAP yok. Çoğu işi süresinde yapamıyoruz. Günün yarısından çoğunda UYAP hiç yok, kalan kısmında da çok yavaş. Bu durum ne kadar sürecek acaba umarım yakın zamanda düzelir

