KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan

YDS ve YÖKDİL gibi sınavlar için geliştirdiğim uygulamam için tavsiyelere ihtiyacım var yardımcı ola


05 Şubat 2026 15:08
YDS ve YÖKDİL gibi sınavlar için geliştirdiğim uygulamam için tavsiyelere ihtiyacım var yardımcı ola

Arkadaşlar herkese merhaba, yeni bir uygulama geliştirdim. Uygulamamın adı "wordhero", tamamen YDS ve YÖKDİL gibi sınavlar ve kelime öğrenimi için kurgulanmıştır. Sizden isteğim uygulamaya göz atıp eksik olan noktalar konusunda bana tavsiyelerde bulunabilir misiniz?

Uygulama içinde bulunan özellikler:

19000 kelime ve tıp, ekonomi, mühendislik, tarih, arkeoloji, matematik, sanat, teknoloji gibi 18 farklı kategori,

20'şerli kelime setleri ile çalışma imkanı,

Hem setlerde ki kelimelerle hem de favorilere eklediğiniz kelimelerle sınav yapma imkanı,

Canlı lig modu ve xp kazanma,

Kelime avı oyunu ve rakiplerle düello modu

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ultimateeducation.wordhero

Geri bildirimlerimde bulunmak isterseniz sevinirim. Teşekkürler herkese.


learning01
05 Şubat 2026 15:10

Arkadaşlar kusura bakmayın başlığı yazarken klavyenin azizliğine uğradık.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

DGS ile aynı bölüme tekrar atanmaYDS ve YÖKDİL gibi sınavlar için geliştirdiğim uygulamam için tavsiyelere ihtiyacım var yardımcı olaYDS'yi tek başıma yapabilir miyim?Sağlık yönetimi AÖF örgüne geçebilir mi?

Sözlük

ghosting 1 hiçbir yere ait olmama hissi 1 canım kendim 1 doların 2.50 olması 1 non bis in idem 1 Ensar vakfı vs epstein adası 1 fenerbahçenin çirkinleşmesi 2 yazıp yazıp silenler 1 Doğu Gözaçan 1 yalnız kalmak 1

Son Haberler

Sürücüler dikkat! Kazadan sonra 'hasar avcıları'nın tuzağına düşmeyinLisede 'top atma' kavgası: Öğrencinin çenesi ve omiriliği kırıldı!Kocaeli'nde çocukların müstehcen görüntülerini paylaşan 12 zanlı tutuklandıKafkas Üniversitesinde Nepotizm İddiaları!Arslan: Asgari ücrete yapılan zammın yüzde 5'ini ocakta geri verdik

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi