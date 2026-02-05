Kamu Personeli \ Bakanlıklar
05 Şubat 2026 17:28
2025/2 Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

Arkadaşlar merhaba.

2025/2 atamaları ile bakanlık 500 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirdi. Atanan herkese hayırlı olsun.

Evrak teslimi 23 Ocak'ta sona ermişti. Bundan sonraki süreçle alakalı aranan, eline tebligat ulaşan oldu mu veya herhangi bir bilgi edinebilen?

Bunların haricinde kurumla alakalı bilgi verebilecek olan varsa lütfen bilgilendirebilir mi?

Bu başlık altında haberleşelim ve irtibat kuralım.

