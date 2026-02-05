Eylül 2023 te atanan 45 bin öğretmenin tercih yapamaması

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Eylül 2023 te atanan 45 bin öğretmen yerdeğiştirme tercihlerinin ağustos 2026 tarihinde alınacak olması nedeniyle tercih yapamayacakları haberleri gelmekte. Bu konuda fikri olan varmı acaba?


05 Şubat 2026 18:12
Ocak 2027 de yapabileceklerdir
