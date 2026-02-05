Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Haziran 2026 illerarası ataması


05 Şubat 2026 19:34
Haziran 2026 illerarası ataması

ocak 2026da hayal kırıklığı kontenjanlar açtılar çok yetersizdi.

biliyorum çok erken ama haziran 2026 nasıl olur sizce? kontenjanların arttırılması için nasıl bir talep yapabiliriz bir çok insan kımıldayamıyor artık mağdur herkes

Çok Yazılan Konular

GYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçlarıHemşirelikten memurluğa geçişEkip portal izinHizmet birleştirme hakkında soruSağlık bakanlığı 657 4B büro personeliEş durumu hizmet gruplarıiller arası tayinFiili hizmet zammı10 Yıl hemşire olarak bir bölümde çalışıp başka yere atanınca farklı bir bölümde çalıştırılmaBaşka kadroya geçici görevlendirme

Sözlük

14 şubat 4 Doğu Gözaçan 1 fenerbahçenin çirkinleşmesi 2 her konu hakkında bilgi sahibi olan kişiler 1 yazıp yazıp silenler 1 yalnız kalmak 1 canım kendim 1 Ensar vakfı vs epstein adası 1 ghosting 1 non bis in idem 1

Son Haberler

Bakan Yerlikaya: Asrın felaketini asrın inşasına dönüştürdükUfuk Özkan'dan yoğun bakım sonrası ilk açıklama22 ilde MLKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda 47 tutuklamaCTE'den 'Kırıkkale'deki cezaevine uyuşturucu madde sokma girişimine' dair açıklamaZonguldak'taki maden davasında duruşma: Yeni bilirkişi raporu alınacak

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi