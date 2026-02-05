Polislikte can sıkan bir konuda...

herkes fısır fısır konuşur yanına varırsın susar. hakkını ararsın niye dersin sorgularsın tak yerin değişir ekibin değişir.. bir gelenek yanlış gelenek vardır sen dahil olmazsın yapmazsın istenmeyen adam olursun.. şefe izin talebinde bulunursun vermek istemez yalvarmanı bekler bahane sunmanı bekler belirsizlik öne sürer... ketumluk belirsizlik aynı anadan aynı babadan mı çıktınız yaw... dik duran adamı sevmezler aleni konuşanı sevmezler... özellikle toplu kuvvet çevik özel harekat toplu kuvvet karakol önleyici koruma durum böyle.. ötekileştirme hazır... sevilmeyen kursa dış göreve geçici göreve eğitime tayine sürülür..

