05 Şubat 2026 20:06
Karakol, Önleyici Ekipler, Trafik bu 3 kısıp özellikle karakol ve önleyici ekipler var Devletin vitrini ve görünen yüzü... bunlara pozitif ayrımcılık olacağı yerde buralar sürgün yeri... kardeşim burası en fazla personel olması gereken yer olması il emniyet müdürleri ve genel müdürlük neden bunu dikkate almaz. içerdeki adamı sahaya sürün ekipleri rahatlatın. şehrin bütün yükü karakolda ekiplerde ama buralardaki dönem entrikalar Bizans imparatorluğunda dönmüyor... zırp pırt adamın ekibi değişmez poto da bir grup var sevilmeyen herşeye onlar sürülür... idari bürodakiler adeletli yapmayanlara diyorum inanıyorsanız yükünüz ağır... Komser bile fark etmiyor imzalayıp geçiyor görev listesini.. o idari bürocular size hakkım helal değildir hakkım olana hakkım haram bilesiniz... şu konuyu genel müdürlük düzenlemesi gerek mevcut karakol ve önleyici ekipler 3 katına 4 katına çıkarılmalı ve 12/36 sistemimde çalışmalı buraya önem vermesi lazım çünkü karakol adalete açılan ilk kapı sürgün yeri olmamalı şubelerdeki personeller çok fazla çek iç kesimde 1 kişilik işi 10 kişi yapıyor sür sahaya.. o idari bürocu günlük 2 saat işi var konuştursan yakınır ağlar... kes kopyala yapıştır PBS den günlük görev girişlerini üst yazıyı yazmayı bizden başkası yapamaz modunda hep...

