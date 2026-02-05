TTK'de neler oluyor ?

Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
05 Şubat 2026 23:07
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerince, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) Üzülmez, Kozlu ve Karadon Müesseselerinde iş sağlığı ve güvenliği gerekçesiyle iş durdurma kararı sonrası TTK'nın açtığı dava, Zonguldak 4. İş Mahkemesi'nde 5 Şubat 2026 tarihinde görülmüştür. Duruşmada savunma yapan TTK avukatları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan itirazların somut delillere dayanmadığını savunarak, rapora karşı yeniden bilirkişi talep edilmesinin usule aykırı olduğunu ifade etti. Yaklaşık bir aydır TTK'da üretim yapılmadığını vurgulayan avukatlar, üretimin durmasının madenlerde ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekti. Savunmada, üretim yapılmaması nedeniyle yer altı ocaklarında statik ısınmaların meydana geldiği, bu durumun ise iş güvenliği açısından tehlikeyi her geçen gün artırdığı belirtildi. TTK avukatları, ikinci bilirkişi heyetinin inceleme süreci tamamlanana kadar madenlerdeki riskin büyümeye devam edeceğini ifade ederek, üretimin kontrollü şekilde yeniden başlatılmasının hem iş güvenliği hem de kamu yararı açısından zorunlu olduğunu dile getirdi. Mahkeme heyeti, yeni oluşturulacak bilirkişi heyetinin hazırlayacağı raporun bir sonraki duruşmada değerlendirileceğini açıkladı. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Kozlu, Karadon ve Üzülmez müesseselerinde kömür üretiminin durdurulmasına ilişkin açılan itiraz davasında, TTK avukatlarının ikinci bilirkişi heyetine yönelik itirazı mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, davanın ikinci duruşmasının 5 Mart'ta yapılmasına karar verdi.

