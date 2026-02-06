Koruma Büroya tayin

Arkadaşlar yakın zamanda Koruma Büroya tayinim çıktı, toplu bir yer değişikliği olmadı sadece benim yerim değişti, bulunduğum ilçede herkes soruşturman mı var senin ne halt yedin gibisinden saçma sapan şeyler sordu, benim de ister istemez canım sıkıldı, 10 yıl istanbulda çalıştım oradaki soruşturmalarımdan kaynaklı ufak tefek cezalarım var, ama yakın zamanda kimseyle bir sıkıntı yaşamadım, hukuk işlerine hakkımda devam eden soruşturma olup olmadığı şeklinde dilekçe verdim Bilgi Edinme Kanununun 19 uncu maddesi kapsamında reddedilmiştir şeklinde cevap yazdılar. 19 uncu maddeyi biraz araştırdım idari soruşturmalar ile ilgili bilgi ve belge talepleri bilgi edinme kanunu kapsamı dışında kalıyormuş, yani bilsem ki önemli bir konu yok Korumada resmi çalışmaktan gocunmam çalışırım, yıllarca İstanbulda karakolda asayişte çalıştım, ama insanın canı sıkılıyor acaba ne var diye, kimse bişey de söylemiyor, 1 hafta oluyor ne ifadeye çağıran var ne de başka bişey