yarınki gys sınavı


06 Şubat 2026 08:31
yarınki gys sınavı
heyecan var mı

Banu Akkan
Aday Memur
06 Şubat 2026 08:32
hava yağmurlu gösteriyor, lodos var, tansiyon hastaları için iyi değil, keşke 2023teki gibi yazın yapsalardı, kimsenin sağlığı etkilenmezdi

Yigit37335
Aday Memur
06 Şubat 2026 08:56

kaç kişi sınava giriyor bilgisi var mı ?

