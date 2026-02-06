Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.

Beyler selamlar, bir süredir ev alma düşüncem var


06 Şubat 2026 09:40
Beyler selamlar, bir süredir ev alma düşüncem var

Beyler selamlar, bir süredir ev alma düşüncem var ama yeterki kadar nakit de çıkmadı birikilerden bende bunun üzerine başka arayışlara girdim biraz araştırdım vs. Neticede Albayrak Finans?ın faizsiz konut finansmanı modeli üzerine hazırlık yaptığını öğrendim biraz bakındım sistem daha başlamamış ama mantığı sadece ana para ödemesi üzerine kurulacak gibi görünüyor, ilgisi olan arkadaşlarada buradan bir bilgi geçmiş olayım dedim


Cafer Kalın
Aday Memur
06 Şubat 2026 09:41

Duymuştum başka bir forumda daha bunu peki devlet kontrolünde mi olucak bu sistem?


Remzi Bıyıksız
Aday Memur
06 Şubat 2026 09:41

Evet hocam BDDK lisanslı, ayrıca da Albayrak zaten https://albayrakfinans.com.tr/hizmetlerimiz/ev-finansmani

Cafer Kalın, 3 saat önce

Duymuştum başka bir forumda daha bunu peki devlet kontrolünde mi olucak bu sistem?


Cafer Kalın
Aday Memur
06 Şubat 2026 09:42

Doğru diyosun şimdi girip bi inceleyeceğim bende.. çok salsın hocam

Remzi Bıyıksız, 3 saat önce

Evet hocam BDDK lisanslı, ayrıca da Albayrak zaten https://albayrakfinans.com.tr/hizmetlerimiz/ev-finansmani


Remzi Bıyıksız
Aday Memur
06 Şubat 2026 09:42

Ne demek rca ederim faydam dokunduysa ne mutlu bana

Cafer Kalın, 3 saat önce

Doğru diyosun şimdi girip bi inceleyeceğim bende.. çok salsın hocam

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Beyler selamlar, bir süredir ev alma düşüncem varGram altin 10.000-tl olur mu?Devlet destekli borc kapatma kredisi...

Sözlük

Doğu Gözaçan 1 non bis in idem 2 her konu hakkında bilgi sahibi olan kişiler 1 14 şubat 2 fenerbahçenin çirkinleşmesi 2 doların 2.50 olması 2 Ey dermess 2

Son Haberler

12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltıBakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştüBurhanettin Duran: Asrın felaketi milletimizin yardımlaşma bilincini ortaya koyduCumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldıTrafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi