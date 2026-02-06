Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

8. Dönem Toplu Sözleşmede Tekniker ve Teknisyenler


06 Şubat 2026 09:41
8. Dönem Toplu Sözleşmede Tekniker ve Teknisyenler

8. Dönem Toplu Sözleşmede Tekniker ve Teknisyenler için puan artışından bahsediyor ve sanırım 1000 tl üzeri bir ödemeye tekabül ediyor . Ancak kurum mutemedini aradığımda bana bazı kurumlar ödüyor bazıları ödemiyor, sözleşmeli ve kadrolu ayrımı var ankaradan yazı bekliyoruz şeklinde konuştu. bu konuda bilgi sahibi olan var mı ?

Çok Yazılan Konular

3 yılını doldurduktan sonra kadrosunu alan oldu mu ?Kpss 2025/2 İşe ne zaman başlarım?Derece kademe ne olur?Sözleşmeli (4/B) Personel Aday mıdır?Derece kademeToplu Sözleşmede 4B li Sözleşmeli Personeller için + Puan var mı?4/B Sözleşmeli Ocak MaaşıSözleşmeli koruma ve güvenlik 13 puan ek ödemeBaşka Memuriyete Geçiş Kadro Derece ve İzin

Sözlük

14 şubat 2 fenerbahçenin çirkinleşmesi 2 non bis in idem 2 doların 2.50 olması 2 her konu hakkında bilgi sahibi olan kişiler 1 Doğu Gözaçan 1 Ey dermess 2

Son Haberler

12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltıBakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştüBurhanettin Duran: Asrın felaketi milletimizin yardımlaşma bilincini ortaya koyduCumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldıTrafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi