06 Şubat 2026 10:45
Başka Memuriyete Geçiş Kadro Derece ve İzin

Merhabalar. ben 2017 yılında kadrolu icra katibi olarak atandım. lise mezunuyum. 2024 yılının mart ayında istifa ederek başka bir devlet kurumunda sözleşmeli teknisyen olarak göreve başladım. ileride kadromu aldığım zaman hizmet birleştirme gibi bir durum olur mu veya istifa ettiğim kurumdaki çalışma yılım şuanki kadro derece mi etkiler mi ? kadro geldiğinde 10 yılı doldurmuş olacağım izni süresi 30 gün olur mu ?


semre33
Aday Memur
06 Şubat 2026 11:50

sıkıntı olmaz. eski çalısmalarını saydırırsın

