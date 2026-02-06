5 Bin Günle Emekli Olanla, 9-10-11 Bin Günle Emekli Olan Aynı Maaşı Mı Alsın!

En düşük maaş diye diye, 25-30 yıl prim ödemiş insanların maaşı kuşa döndü. Prime göre emekli maaşı ve memur emeklisinin aylık bağlama oranı acilen düzeltilmeden emekli maaşı sorunu bitmez. 1/4 ündeki memur emeklisine ve memura 3600 ek gösterge verilerek ilk adalet sağlanmalıdır. 2026 ortasında emekliler için bir takım düzenlemelerden bahsediliyor. İlk gündem 3600 ek gösterge olmalı.

