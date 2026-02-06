Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Memuriyet Öncesi Yapılan Askerlik


06 Şubat 2026 13:03
Memuriyet Öncesi Yapılan Askerlik

Merhaba arkadaşlar. Sağlık bakanlığında memurum 3.yılımı doldurdum kadroya geçiş için evrakları teslim ettim. 2018-2019 yılları arasında o zaman askerlik 6 aya düşmemişti, askerlik görevimi yerine getirdim. Evrak tesliminde terhis belgemi de istediler onu da verdim fakat Askerlik yaptığım sürenin hem hizmete hem hizmet puanıma eklenmesi için E-devlet üzerinden askerlik borçlanması yapmak ödemek makbuzu ve dilekçesini götürüp tekrar başvurursam yapabileceklerini söylediler. Memuriyet öncesi veya sonrası askerlik görevi sgk ya borçlanmadan hizmetten sayılmıyor mu?


Memuriyetten önce yapılan askerlik süresi, kendiliğinden ne hizmet süresinden ne de hizmet puanından sayılır. 657 sayılı Kanuna tabi olman bu süreyi otomatik olarak hizmet haline getirmez. Bu sürenin hem emeklilik hizmetine hem de kurum içi hizmet puanına eklenebilmesi için mutlaka SGK?ya askerlik borçlanması yapılması gerekir.

Memuriyet öncesi askerlik için SGK?ya borçlanma yapılmazsa, askerlik süresi fiilen yapılmış olsa bile hizmet olarak kabul edilmez. Borçlanma yapılıp bedeli ödendiğinde ise bu süre emeklilik hizmetine eklenir ve Sağlık Bakanlığı uygulamalarında hizmet puanı hesabında da dikkate alınır. Bu nedenle kurum senden e-Devlet üzerinden askerlik borçlanması başvurusu, ödeme makbuzu ve dilekçe talep etmektedir.

Memuriyetten sonra yapılan askerlik ise ücretsiz izinli sayıldığından genellikle borçlanmaya gerek olmadan hizmetten sayılır. Ancak senin durumun memuriyet öncesi olduğu için borçlanma zorunludur.


Emekliliğe etki etmesini istiyorsan askerlik borçlanması yapman gerekli , askerlik borçlanması yapmadan sadece derece kademeye etki eder... Benim 9/3 ten 8/1 oldu askerlik borçlanması yapmadım...


Cevabınız için çok teşekkür ederim. Çok açıklayıcı oldu. Son bir sorum daha olacak. Borçlanma için e devlete girdiğimde 4A askerlik borçlanması ve 4B borçlanma var hangisini seçmeli ve borçlanmaya esas 1 günlük prime esas kazanç tipi seçiminde asgari ve azami borçlanma seçeneği çıkıyor bu konular hakkında bilginiz var mı?

