Memuriyet Öncesi Yapılan Askerlik

Memuriyetten önce yapılan askerlik süresi, kendiliğinden ne hizmet süresinden ne de hizmet puanından sayılır. 657 sayılı Kanuna tabi olman bu süreyi otomatik olarak hizmet haline getirmez. Bu sürenin hem emeklilik hizmetine hem de kurum içi hizmet puanına eklenebilmesi için mutlaka SGK?ya askerlik borçlanması yapılması gerekir.

Memuriyet öncesi askerlik için SGK?ya borçlanma yapılmazsa, askerlik süresi fiilen yapılmış olsa bile hizmet olarak kabul edilmez. Borçlanma yapılıp bedeli ödendiğinde ise bu süre emeklilik hizmetine eklenir ve Sağlık Bakanlığı uygulamalarında hizmet puanı hesabında da dikkate alınır. Bu nedenle kurum senden e-Devlet üzerinden askerlik borçlanması başvurusu, ödeme makbuzu ve dilekçe talep etmektedir.

Memuriyetten sonra yapılan askerlik ise ücretsiz izinli sayıldığından genellikle borçlanmaya gerek olmadan hizmetten sayılır. Ancak senin durumun memuriyet öncesi olduğu için borçlanma zorunludur.