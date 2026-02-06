Taraflı ve Yanlı haberleri gündeme getiren ama ciddi anlamda mobbing yapılan durumları haberleştirme

Merhaba herkese, önceki hesabımla beraber 2008 li yıllardan beri memurlar.net üyesiyim. 2016 EKPSS ile memur kadrosuna atandım, 2024 EKPSS ile bir büyükşehir belediyesinde mühendis kadrosuna atandım. Atandıktan sonra belediye ortamı olması ve siyasetin emrinde bir kurum olmasından dolayı mevzuata aykırı iş ve işlemlere, görevlendirmelere itirazlarımdan sonra Daire Başkanı hakkında 23.08.2024 tarihinde mobbing konulu şikayet dilekçesi verdikten sonra beni mimlediler. Mimlemeleri hiç umrumda değildi ben anayasaya kanunlara uygun şekilde görev yapmaya çalıştığım için iftira ve yalan dışında hiçbir şey yapamadılar. Gerçeğe aykırı, gerçekleri gizleyerek tutanak tutup kınama cezası verdiler, saçma sapan iddialarla uyarı cezası verdiler. Sürgün ettiler mahkeme kararı ile geri döndüm. Savcılığa suç duyurusunda bulundum valilikte soruşturma izni verilmesine engel oldular. Şu anki durumda 3 dava açmıştım 3 davayı da kazandım. Mahkeme kararlarına uymadılar 3 dava daha açtım. Savcılığa 2 ayrı suç duyurum var. İçişleri bakanlığı teftiş kuruluna şikayet ettim iller idaresi genel müdürlüğüne yolladılar dosyayı. Ordan da bulunduğum ildeki valiliğe gönderdiler. Valilikte elde somut apaçık resmi evrakta fikri sahtecilik (tck 204/2 ) delilli ispatlı olduğu halde geçmişteki başvurunun aynısı diyerek işlem yapılamamıştır kararı vermiş. Yakın zamanda memurlar.net whatsapp hattına konu hakkındaki tüm yasal dökümanları paylaşacağımı ve konunun haberleştirilmesini istediğimi söylediğim halde dönüş yapan olmadı. Engelli bir devlet memuru mühendis olarak bana yapılanlara sonuna kadar direneceğim. Kimsenin devletin verdiği gücü şahsi çıkarları ve menfaatleri doğrultusunda zulüm aracına çevirmeye hakkı yok. 2010 dan beri siyasetten nefret ederim hala ediyorum. Ben devlet memuruyum. memur olurken ne için yemin etmişsem o yemine sadık kalarak sonuna kadar mücadele edeceğim. Eminim benim yaşadığım sorunları yaşayan başka engelli kardeşlerim vardır. Herkese tavsiyem yaşadığınız hukuksuzluklar karşısında susmayın ve mahkemelerde hakkınızı arayın. Bazı insanların yapılan hukuksuzluklara susmaları yüzünden bu insanlar cesaret buluyor. Memurlar.net ailesi de engellilere bu konuda daha hassas davranması gerekirken böyle konularla ilgilenmiyor. Bu sebeple memurlar.net yönetimini özellikle KINIYORUM.