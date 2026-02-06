5510'a tabi memur 15 yıldan emekli olabilir mi? https://www.memurlar.net/haber/1084673/ Bu yazıya göre 12 yıl çalışarak 3 yılda yıpranma ile 15 yıla tamamlayıp, tamamlamak yılına göre erkek memurlar için 63-64 ve 65 yaşlarında emekli olma imkanı bulunuyor. ilgilenen arkadaşlar araştırma yapabilirler.

